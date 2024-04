Σεισμός στη Σάμο: Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Μέχρι στιγμής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια μετά τον σεισμό των 4,3 Ρίχτερ στη Σάμο, ενώ πραγματοποιούνται περιπολίες από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής δόνησης.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική ανέφερε ότι μετά τον σεισμό, κινητοποιήθηκαν άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Βορείου Αιγαίου.

Επίσης, σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Ανατολικής Σάμου σημείωσε ότι δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής καμία ζημία ή τραυματισμός.

Ο δήμος Ανατολικής Σάμου πρόσθεσε ότι είναι σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα και τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων. Συμπλήρωσε, επιπλέον, ότι παραμένει σε ισχύ η σύσταση να αποφεύγεται η προσέγγιση σε κτίρια που παρουσιάζουν εκτεταμένες βλάβες.

Άμεση ήταν επίσης η κινητοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Σάμου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Πολιτική Προστασία σε επικοινωνία με τις Κοινότητες ενημερώθηκε εάν υπήρξαν ζημιές σε κτίρια ή τραυματισμοί πολιτών και δόθηκαν οι προβλεπόμενες οδηγίες απομάκρυνσης των κατοίκων από τα πληγέντα της προηγούμενης θεομηνίας ετοιμόρροπα κτίρια.

Με εντολή του κυρίου Δημάρχου έγινε διακοπή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες και τα παιδιά παρέμειναν στον προαύλιο χώρο των σχολείων έως το πέρας του διδακτικού ωραρίου. Στο κτίριο της Πορφυριάδας πραγματοποιήθηκε αυτοψία από δυο μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών και δεν διαπιστώθηκε επέκταση των υφιστάμενων βλαβών που να επηρεάζουν την περαιτέρω στατική συμπεριφορά του κτιρίου, σύμφωνα με τον Δήμο Δυτικής Σάμου, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες ότι ήδη είναι σε εξέλιξη η επικαιροποίηση σχεδίων και δράσεων αντιμετώπισης θεομηνιών για την προστασία του πληθυσμού.

Υπενθυμίζεται ότι σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σάμο, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.02 π.μ., εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα ανατολικά του Καρλοβασίου. Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 12 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) η δόνηση είχε μέγεθος 4,5 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στη Σάμο και κοντινά σε αυτήν νησία, όπως η Ικαρία και η Χίος, αλλά και στα τουρκικά παράλια.

#Earthquake 10 km E of Néon Karlovásion (#Greece) 3 min ago (local time 11:02:23). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/NRdS1gJrpc pic.twitter.com/ic5fH3omUh

— EMSC (@LastQuake) April 19, 2024