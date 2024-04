Κάρλα: Τριπλασιάστηκε σε μέγεθος μετά τις πλημμύρες (βίντεο)

Η μεγαλύτερη εσωτερική υδάτινη έκταση της Ελλάδας, η λίμνη Κάρλα, έχει τριπλασιαστεί σε μέγεθος μετά τις περσινές φονικές πλημμύρες.

Η ορμή του νερού από τη λίμνη κατέστρεψε υποδομές, πλημμύρισε γεωργικές εκτάσεις και έπνιξε δεκάδες χιλιάδες ζώα κτηνοτρόφων.

Βίντεο-οδοιπορικό του AFP.

VIDEO: Greece's largest inland water expanse, Lake Karla, has tripled in size following last year's deadly floods. The rush of water from the lake has destroyed infrastructure, flooded agricultural fields and drowned tens of thousands of farm animals. pic.twitter.com/N5AcU6xMKb

— AFP News Agency (@AFP) April 15, 2024