Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

Σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια, κοντά στην Ερέτρια, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ερέτριας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 10.38 π.μ., εκτιμάται στα 14 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

Κατά την πρώτη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 3,5 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M3.5 occurred 23 km E of #Chalkída (#Greece) 3 min ago (local time 10:38:24). More info at:

📱https://t.co/bvL9EDQjKG

🌐https://t.co/8KNQdHMnSp

🖥https://t.co/4F78zAob7e pic.twitter.com/sg2meTixEn

— EMSC (@LastQuake) October 6, 2023