Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στα Φάρσαλα

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα Φάρσαλα, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 11.58 π.μ., εντοπίζεται στα όρια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας, περίπου 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τα Φάρσαλα.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 14,4 χιλιόμετρα.

Η δόνηση, σύμφωνα με μαρτυρίες, έγινε αισθητή σε περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Λαμία.

