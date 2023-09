Αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διοργάνωση του συνεδρίου Wind in the Sails: New Opportunities for Europe and China που συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Μέσων της Ναυτεμπορικής και το CGTN στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, 11.30-15.30 στο Divani Apollon Thalasso & Spa στο Καβούρι.

Υψηλόβαθμες θα είναι οι εκπροσωπήσεις από την πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία των δύο χωρών με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Χρήστο Στυλιανίδη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, από την ελληνική πλευρά, και τον Κινέζο Πρέσβη στην Ελλάδα, Xiao Junzheng.

Εκπρόσωποι της επιχειρηματικής ναυτιλιακής κοινότητας, εκπρόσωποι φορέων και αναλυτές θα εκφωνήσουν ομιλίες και θα πλαισώσουν τα πάνελ συζήτησης.

Πρόγραμμα

11.30-12.00: Προσέλευση

12.00-12.30: Εισαγωγικές εναρκτήριες τοποθετήσεις

Χρήστος Στυλιανίδης, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Ανάπτυξης

Xiao Junzheng, Chinese Αmbassador to Greece

Xu Lirong, President of China Shipowners of Mutual Assurance Association (βιντεοσκοπημένο μήνυμα)

Tu Guangshao, Executive Director of the Board of Directors of Shanghai Advanced Institute of Finance; Former Deputy Director of the National Financial Market’s Quotation and Trading Information System Center of the People’s Bank of China; Former Vice Mayor of Shanghai (Online)

Huang Runqiu, Minister of the Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China (βιντεοσκοπημένο μήνυμα) (αναμένεται επιβεβαίωση)

Zhang Shaogang, Vice Chairman of the China Council for the Promotion of International Trade (αναμένεται επιβεβαίωση)

12.30-13.30: Πάνελ Α: Α SEA of opportunities for fruitful synergies

Η βασική θεματολογία θα εστιάσει στoυς τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει ένα δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων για μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα της ναυτιλίας.

Μιχάλης Μποδούρογλου, Chairman, Allseas Marine S.A.

Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Seanergy Maritime and United Maritime Corporation

Δρ. Λουκάς Μπαρμπαρής, Πρόεδρος, Safe Bulkers

Γιώργος Δερμάτης, Sale and Purchase Director, Intermodal

Li Shuping, General Manager of Bank of China (Europe) S.A. Athens Branch

Zhong Jian, Director and Chairman of CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited (Online)

Tracy Huang, Head of the organizing team for the China International Consumer Products Expo (Online)

Zhao Shiqing, Chairman of Wah Kwong Maritime Transport Holdings (Online)

Συντονιστής: Γιώργος Ξηραδάκης, Chairman & CEO, XRTC Consultants και Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας

13.30-14.15: Networking light lunch

14.15-15.00: Πάνελ Β’ The “power” of logistics in the new era

Η βασική θεματολογία θα εστιάσει στον τρόπο που συμβάλλουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες στην επιτυχία της επιχειρηματικότητας και της ικανοποίησης των αναγκών διεθνών καταναλωτών.

Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ

Yu Zenggang, Chairman of Piraeus Port Authority S.A.

Δρ. Ηρακλής Χαραλαμπίδης, Visiting Professor, Erasmus School of Economics- Econometrics, Erasmus University Rotterdam

Μιχάλης Σφακιανάκης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Meng Fanxu, General Manager of Central and Eastern Europe and Central Asia Region of Greenroad International Logistics (Online)

Wu Changhua, China Director, Office of Jeremy Rifkin; Vice Chair, Governing Council of Asia Pacific Water Forum (Online)

Zhai Mo, Painter-sailor, China’s Goodwill Ambassador for Oceans (Online)

Συντονιστής: Γιώργος Πλευράκης, CEO, Hellenic Environmental Center (HEC)

15.00-15.10: Καταληκτικά σχόλια

Για δηλώσεις συμμετοχής:

Εφη Μπόνη, Marketing & Communication Manager, [email protected].

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους (χωρίς κόστος) ως τις 25 Σεπτεμβρίου 2023, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.