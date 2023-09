Λιβύη: 5 οι νεκροί της ελληνικής αποστολής

Στους πέντε ανέρχονται οι νεκροί της ελληνικής ανθρωπιστικής αποστολής στη Λιβύη, σύμφωνα με πηγές του ΓΕΕΘΑ. Νεκρά είναι τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δύο διερμηνείς που συμμετείχαν στην ελληνική αποστολή από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ανακοίνωση, χθες το βράδυ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και δύο αγνοούμενους.

Τα 19 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης (υγειονομικοί και ένα τμήμα ασφάλειας που τους συνόδευε) βρίσκονταν στη Λιβύη με αποστολή να βοηθήσουν τους πληγέντες από την κακοκαιρία Daniel. Η ελληνική ομάδα κατευθυνόταν έτσι προς την πλημμυρισμένη πόλη Ντέρνα όταν το λεωφορείο που την μετέφερε συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Ωστόσο, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023