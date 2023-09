To νερό έχει «καταπιεί» τη Ζαγορά Πηλίου (βίντεο)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα πλάνα από την ανείπωτη καταστροφή που αφήνει πίσω της η κακοκαιρία Daniel. Στα social media είναι δεκάδες τα βίντεο από τις πληγείσες περιοχές.

Ενδεικτική η ανάρτηση που ακολουθεί, η οποία δείχνει τη Ζαγορά του Πηλίου να έχει μετατραπεί σε βυθισμένη πολιτεία.

«Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν ισοπεδώσει την Κεντρική Ελλάδα. Η Ζαγορά, ήρθε αντιμέτωπη με βροχές 30 ιντσών σε μία ημέρα. Η ποσότητα της βροχής είναι μεγαλύτερη από αυτή που δέχεται το Λονδίνο σε έναν χρόνο».

Catastrophic floods have absolutely devastated Central Greece.

Zagora, Greece received 30 inches of rain in one day. That’s more rain than London typically sees in a year.

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 8, 2023