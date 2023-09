Βέλγιο: Με… δύο τάρτες, εναντίον του διευθύνοντα σύμβουλου της Ryanair (βίντεο)

Δύο τάρτες με κρέμα, πέταξαν στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι έξω από τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ακτιβιστές υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για τις εκπομπές άνθρακα της αεροπορικής εταιρείας.

«Καλώς ήλθατε στο Βέλγιο. Σταματήστε τη ρύπανση», φώναξαν δύο ακτιβίστριες αφού πέταξαν τις δύο τάρτες στο πρόσωπο και το πίσω μέρος του κεφαλιού του Ο’ Λίρι. «Εύγε», αντέδρασε ειρωνικά ο ίδιος, σκουπίζοντας το πρόσωπό του μπροστά στις κάμερες.

Το συμβάν σημειώθηκε στη μέση του δρόμου, ενώ το αφεντικό της ιρλανδικής εταιρείας ετοιμαζόταν να μιλήσει σε δημοσιογράφους διαμαρτυρόμενος για τις απεργίες που πλήττουν την εταιρεία στο Βέλγιο. Μάλιστα, ο Ο’ Λίρι, τη στιγμή της επίθεσης που δέχθηκε, έστηνε ένα χάρτινο ομοίωμα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντε Λάιεν για στο πλαίσιο της δικής του διαμαρτυρίας.

Ryanair CEO Michael O'Leary was hit with a pie by environmental activists during a press conference in Brussels.

The activists can be heard shouting "stop the pollution" before throwing the cake at O'Learyhttps://t.co/AYlfWbXGlu pic.twitter.com/s5s4DnU2O6

— Sky News (@SkyNews) September 7, 2023