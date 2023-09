Κακοκαιρία Daniel: Δραματικές εικόνες στον Αγ. Ιωάννη Πηλίου – Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Στο έλεος της κακοκαιρίας Daniel βρίσκεται το Πήλιο, ο Βόλος και άλλες περιοχές της Μαγνησίας, όπου τις τελευταίες ώρες έχουν καταγραφεί πολύ μεγάλα ύψη βροχής.

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο παραθαλάσσιο μέτωπο του Πηλίου και κυρίως στο παραλιακό χωριό του Αγίου Ιωάννη, με τους κατοίκους να απευθύνουν έκκληση για βοήθεια.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν στη θάλασσα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023