Σεισμός τώρα 3,6 Ρίχτερ στο Αίγιο

Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Αίγιο, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.12 μ.μ., εντοπίζεται σε υποθαλάσσιο χώρο στον Κορινθιακό Κόλπο, 4 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά του Αιγίου.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10,5 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#σεισμός) M3.6 occurred 29 km E of #Pátra (#Greece) 2 min ago (local time 14:12:24). More info at:

