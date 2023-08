Επίθεση Κροατών χούλιγκαν στη Ν. Φιλαδέλφεια: Πώς διέσχισαν όλη την Ελλάδα με «διακριτική παρακολούθηση»

Πολλά είναι τα ερωτήματα, που προκύπτουν μετά την αιματηρή επιδρομή των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη Νέα Φιλαδέλφεια αργά το βράδυ της Δευτέρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 22χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ και τον τραυματισμό άλλων οκτώ ανθρώπων στο σημείο.

Η δολοφονική επίθεση, που έρχεται λίγο καιρό μετά την δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού, δημιουργεί νέο προηγούμενο στην ιστορία της οπαδικής βίας στη χώρα μας, αναδεικνύνοντας κενά στον έλεγχο (ενδεχομένως και των συνοριακών αρχών) και εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη στάση των ελληνικών αρχών καθώς οι Κροάτες κατάφεραν να φτάσουν ανενόχλητοι στην χώρα μας παρά την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών που είχε αποφασίσει η UEFA.

07.08.2023, AEK Athens vs BBB (Dinamo Zagreb), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Συγκεκριμένα, πάνω από 100 οργανωμένοι οπαδοί της Ντιναμό (άλλες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό στους 200) έφτασαν με φάλαγγα από το Ζάγκρεμπ στην Αθήνα και τη Νέα Φιλαδέλφεια, διασχίζοντας δηλαδή 1.474 χιλιόμετρα, οδικώς και μεταφέροντας αιχμηρά αντικείμενα, χωρίς να τους σταματήσει η αστυνομία, σε κανένα σημείο της πορείας τους.

Μιλώντας για το αιματηρό περιστατικό στην ΕΡΤ ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι δεν υπήρξε μία οργανωμένη κίνηση, που θα μπορούσε να ελεγχθεί. Η κίνηση έγινε ατομικά, όπως είπε, με ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητα τα οποία ήρθαν στη χώρα μας με τρόπο μη συνδεόμενο και γι’ αυτό αναπτύχθηκαν διάχυτα στην ελληνική πρωτεύουσα.

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι η είδηση της κίνησης των Κροατών είχε γίνει γνωστή στα social media, όπου μάλιστα κυκλοφορούσαν βίντεο που έδειχναν αυτοκίνητα να κινούνταν το ένα πίσω από το άλλο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που επικαλείται αστυνομικές πηγές, οι Κροάτες εντοπίστηκαν από την Ασφάλεια στην εθνική οδό και τέθηκαν υπό διακριτική παρακολούθηση, ωστόσο, μόλις έφτασαν στην Αθήνα τους έχασαν γιατί, όπως σημειώνουν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, έδρασαν βάσει οργανωμένου σχεδίου. Έτσι, φτάνοντας στην Αττική Οδό τα αυτοκίνητα σκορπίστηκαν και μεγάλος αριθμός κατευθύνθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ Ειρήνη.

Σε αυτό το σημείο προκύπτει ένα άλλο ερώτημα, για την συμμετοχή Ελλήνων οπαδών στα επεισόδια καθώς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι Κροάτες συναντήθηκαν με οπαδούς του ΠΑΟ και μαζί επιβιβάστηκαν στο τρένο και κατέβηκαν στον σταθμό Πευκάκια, από όπου κινήθηκαν με τα πόδια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια, οι Κροάτες οπαδοί είχαν «Έλληνες συνεργούς», χωρίς να διευκρινίζεται ποιας ομάδας ήταν οπαδοί.

Η παρουσία των χούλιγκανς στον σταθμό του ΗΣΑΠ εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διακρίνονται να κρατούν καδρόνια και άλλα αντικείμενα, φορώντας κουκούλες και να εξέρχονται από τον σταθμό, χωρίς την παρουσία αστυνομίας.

08.08.2023, Dinamo BBB hooligans at Train station in Athens before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt

