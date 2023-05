Επιστολή Γιόχανσον στην ελληνική κυβέρνηση για το ρεπορτάζ των NYT για επαναπροώθηση μεταναστών

Στο δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο «η Ελλάδα πιάστηκε επ’ αυτοφώρω» να παρατάει τους μετανάστες στη θάλασσα, αναφέρεται σε ανάρτησή της η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.

Η Ευρωπαία Επίτροπος κάνει γνωστό ότι εστάλη στην ελληνική κυβέρνηση επιστολή με την οποία ζητείται η διερεύνηση του περιστατικού στο οποίο αναφέρεται το δημοσίευμα «για φερόμενη παράνομη απέλαση».

«Πριν από ένα χρόνο συναντήθηκα με την ελληνική κυβέρνηση για να συζητήσουμε τη διαχείριση των συνόρων και ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει χώρος για παράνομες απελάσεις. Την περασμένη Παρασκευή, 19 Μαΐου, οι New York Times παρουσίασαν ρεπορτάζ για φερόμενη παράνομη απέλαση, τον Απρίλιο αυτή τη χρονιά» αναφέρει η Γιόχανσον.

