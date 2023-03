Έντι Ράμα για τραγωδία στα Τέμπη: Νιώθουμε τον πόνο των αγαπημένων μας γειτόνων

«Η Αλβανία νιώθει τον πόνο του γείτονά της», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, για την τραγωδία στα Τέμπη.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

So sad to hear about the loss of lives and the many wounded people on the last night tragic accident in Greece! We feel the pain of our dear neighbours in such a heavy hour for their nation and join them in their prayers and in the condolences to the families of the victims🇦🇱😥🇬🇷

