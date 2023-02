Σοϊλού προς ΗΠΑ: «Πάρτε τα βρωμερά χέρια σας από την Τουρκία»

Η κλιμάκωση των αντιδράσεων της Άγκυρας για το κλείσιμο προξενείων ορισμένων δυτικών χωρών στην Κωνσταντινούπολη και την έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών για κίνδυνο επιθέσεων στην Τουρκία, συνεχίστηκε αμείωτη σήμερα, με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού να επιτίθεται φραστικά κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Άγκυρα, λέγοντάς του να πάρει τα «βρωμερά του χέρια μακριά από την Τουρκία».

Ο Σοϊλού, σφοδρός επικριτής των ΗΠΑ, την οποία κατηγορεί για την απόπειρα του στρατιωτικού πραξικοπήματος του 2016, έστρεψε τα πυρά του στην Ουάσινγκτον για την ταξιδιωτική οδηγία που εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα για Αμερικανούς προειδοποιώντας τους για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων στην Τουρκία.

Οι ΗΠΑ, μαζί με οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, είτε έχουν κλείσει προσωρινά τις πρεσβείες και τα προξενεία τους στην Τουρκία είτε έχουν εκδώσει ταξιδιωτικές οδηγίες έπειτα από αντιτουρκικές διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες και το κάψιμο του Κορανίου.

Χθες οι πρεσβευτές εννέα δυτικών χωρών κλήθηκαν από το τουρκικό ΥΠΕΞ για το κλείσιμο των προξενείων τους στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενες κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων. Σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε την κίνηση αυτή των χωρών «εσκεμμένη» προσθέτοντας πως οι χώρες που προέβησαν σ’ αυτή δεν μοιράστηκαν με την Τουρκία καμιά πληροφορία για τους «λόγους ασφαλείας» που επικαλέσθηκαν.

Χθες, ο Σοϊλού κατηγόρησε τις χώρες αυτές ότι έχουν εξαπολύσει «ψυχολογικό πόλεμο» εναντίον της χώρας του, που θα μπορούσε να ζημιώσει τον τουριστικό τομέα.

Turkish Interior Minister Suleyman Soylu whose job is to protect embassies and diplomats in #Turkey directly and publicly targeted US ambassador Jeffry L. Flake today, told him to "get his filthy hands off Turkey" and accused him of plotting and trying to stir up chaos in Turkey. pic.twitter.com/b8H876QVqU

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 3, 2023