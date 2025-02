Ελλάς – Ινδία «συμμαχία» με φόντο και την Τουρκία

Το εξαίρετο κλίμα των ισχυρών δεσμών Ελλάδας – Ινδίας επιβεβαιώνεται από τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο Νέο Δελχί.

Πολλώ δε μάλλον την περίοδο όπου η Ελλάδα επιχειρεί να δυναμώνει το αποτύπωμά της στο διεθνές στερέωμα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναλαμβάνοντας ρόλο στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Εκτός από τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, οι δύο χώρες έχουν συνάψει συμφωνίες τόσο σε πολιτικό όσο σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί το πρωΐ της Παρασκευής με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ινδίας, Ajit Doval.

Επιπλέον θα είναι κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση της ινδικής δεξαμενής σκέψης «Observer Research Foundation», με τίτλο «Εταιρική Σχέση Ελλάδας – Ινδίας στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο».

Οι σχέσεις Τουρκίας – Πακιστάν – Ινδίας – Ελλάδας

Ο τίτλος της εκδήλωσης αναδεικνύει και την στόχευση της ελληνικής πλευράς για την διαμόρφωση μία στενής εταιρικής σχέσης με την Ινδία σε όλα τα επίπεδα.

Η Ινδία αποτελεί μία ανερχόμενη δύναμη σε οικονομικό, εμπορικό, πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.

Άλλωστε, αντιμετωπίζει προβλήματα με το Πακιστάν το οποίο είναι σύμμαχος της Τουρκίας και ίσως εδώ ταιριάζει μια αρχαία παροιμία «Ο Εχθρός του Εχθρού μου είναι Φίλος μου» (Enemy Of My Enemy Is My Friend).

Ενδιαφέρον της Ινδίας να επενδύσει σε ελληνικά λιμάνια

Την Πέμπτη ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Ινδό ομόλογό του Σ. Τζαϊσάνκαρ όπου πραγματοποίησαν διευρυμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των οποίων οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών, με έμφαση στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις.

Άλλωστε ιδιαίτερης σημασίας είναι το ενδιαφέρον της Ινδίας να επενδύσει σε ελληνικά λιμάνια.

Επιπλέον όπως δήλωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ στην εφημερίδα «The Hindu» στις 06.02.2025 «Οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας παρουσιάζουν σημαντικές ανεξερεύνητες δυνατότητες. Επιθυμούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω τις αμφίδρομες εμπορικές ροές».

Σημαντικό ρόλο παίζει και ο ρόλος της Ελλάδας ως «κατώφλι» της Ινδίας στην ΕΕ καθότι όταν η εμπορική συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και της ΕΕ προχωρήσει με τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου, το διμερές εμπόριο αναμένεται να σημειώσει σημαντική ανάπτυξη.

Ο Οικονομικό Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEEC)

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ταξίδι του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Ινδία πραγματοποιείται μετά από σειρά επαφών του στο Ισραήλ (χώρα που συμμετέχει στον IMEEC).

Αναφορικά με τον IMEEC, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως το οραματικό έργο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης και φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φυσική πύλη εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Δεδομένης της γεωστρατηγικής μας θέσης, της ιδιότητάς μας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου και της ηγετικής μας θέσης στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία, οραματιζόμαστε να διαδραματίσουμε ζωτικό ρόλο» ενώ πρόσθεσε πως «η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή έχει καθυστερήσει τον σχεδιασμό του έργου, αλλά δεν πρέπει να υπονομεύσει το ισχυρό σκεπτικό που βρίσκεται πίσω από τον IMEEC. Η αποφασιστικότητά μας – αυτή της Ινδίας, της Ελλάδας και των ενδιάμεσων εταίρων μας – είναι που θα φέρει εις πέρας αυτό το έργο ειρήνης και ευημερίας».

Οι στενοί δεσμοί Ελλάδας – Ινδίας

Το εξαιρετικό κλίμα που διέπει τις σχέσεις Ελλάδας – Ινδίας επιβεβαιώθηκε και με της συνάντησης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι στο Νέο Δελχί τον Φεβρουάριο του 2024.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε το θετικό momentum με τον Κ. Μητσοτάκη να υπογραμμίζει ότι «Η στρατηγική μας σχέση συνεχίζεται, έχουμε κάνει πρόοδο να εμβαθύνουμε την σχέση μας στην τεχνολογία, στις επενδύσεις, στην εκπαίδευση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Ελλάδα και Ινδία είναι κοντά από πολλές απόψεις: έχουν κοινές αξίες και ηθική, είμαστε αφοσιωμένοι στους διεθνείς νόμους και συνθήκες».

Συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας σε άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συνεργασία της Πολεμικής Αεροπορίας με την Ινδική, με ελληνικά F-16 Block 52+ να συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση «Tarang Shakti 24», της Ινδίας αλλά και η συμμετοχή της Ινδίας για πρώτη φορά στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 23» της ΠΑ.