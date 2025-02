Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουσταφά

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη σημασία της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην απρόσκοπτη ροή αυξημένης ανθρωπιστικής βοήθειας και στην αποκατάσταση ζωτικής σημασίας υποδομών στη Γάζα», σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

FM George Gerapetritis met with the Palestinian Prime Minister & FM Mohammad Mustafa.

Greek FM emphasized the importance of the ceasefire agreement; prioritizing unhindered flow of increased humanitarian aid & restoration of critical infrastructure in Gaza is essential.

