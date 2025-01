Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον αμερικανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή

Deeply saddened by the tragic loss of lives in Washington, D.C. Our thoughts are with the families of the victims and all those affected. Greece stands with the American people in this difficult moment.

Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι «οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και όλους όσους επλήγησαν».

«Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον αμερικανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσιγκτον.

Profoundly shocked by the tragic plane crash in Washington, D.C. Our sincerest condolences go out to the families & loved ones of the victims.

We stand by the American people during this difficult moment. pic.twitter.com/ZDwhpZjll0

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 30, 2025