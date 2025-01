ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για την τραγωδία στο ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου της Τουρκίας

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες που θρηνούν και ευχόμαστε ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», τονίζει το ΥΠΕΞ.

Σημειώνεται ότι 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου και τουλάχιστον 51 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό.

Profoundly saddened by the news of the terrible fire and the tragic death toll in Bolu, #Tūrkiye.

We extend our heartfelt condolences to the bereaved families and wish a speedy and full recovery to all those injured. pic.twitter.com/54sCWrpTju

