ΥΠΕΞ: Η συμφωνία για τη Γάζα μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την εγκαθίδρυση σταθερότητας στην περιοχή

«Η συμφωνία αυτή μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την εγκαθίδρυση διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή», τονίζει το ΥΠΕΞ.

Και καταλήγει: «Είναι τώρα καιρός να τηρηθεί η συμφωνία αυτή και να επιτραπεί στους ομήρους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους, να ανακουφιστεί ο πόνος των αμάχων και να αυξηθεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο λαό της Γάζας».

It is now time to deliver on this agreement and allow the hostages to return home safely, alleviate the suffering of the civilians, and increase the delivery of humanitarian aid to the people of Gaza.

