Γ. Γεραπετρίτης: Επικοινωνίες με τους ΥΠΕΞ Λιβάνου και Ιορδανίας για τις εξελίξεις στη Συρία

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, κατά την επικοινωνία του κ. Γεραπετρίτη με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, o Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προστασία όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των μνημείων. Τόνισε επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί μια πολιτική διαδικασία υπό την καθοδήγηση της Συρίας που θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νόμιμης κυβέρνησης σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

