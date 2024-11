Στη Βουδαπέστη οι Ευρωπαίοι ηγέτες μετά τη νίκη Τραμπ και τη διάλυση του γερμανικού κυβερνητικού συνασπισμού: Πού θα εστιάσει ο Μητσοτάκης 

Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό που θα μονοπωλήσει τις συζητήσεις των ηγετών είναι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ένα 24ωρο μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Η συζήτηση αυτή άλλωστε αναμένεται να κυριαρχήσει στο δείπνο των ηγετών απόψε το βράδυ, καθώς οι 27 θα αναζητήσουν κοινό βηματισμό.

Η Σύνοδος έρχεται όμως και στη σκιά της διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία.

Να σημειωθεί εδώ πως προκλήσεις ασφαλείας, μεταναστευτικό και οικονομική ασφάλεια είναι τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Αύριο στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – παρουσία της Κριστίν Λαγκάρντ και του Μάριο Ντράγκι – το θέμα συζήτησης στην ατζέντα είναι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με αφορμή την έκθεση Ντράγκι. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά που οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν αναλυτικά για την έκθεση του κ. Ντράγκι και θα επιδιώξουν να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο για τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας (Διακήρυξη της Βουδαπέστης).

We have an important week ahead of us. Just two days after the American elections, Hungary will host the European Political Community Summit as well as the informal meeting of the European Council. Fasten your seatbelts! pic.twitter.com/CJzQOxg2xU

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 4, 2024