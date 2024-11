Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Σάντου: Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Μολδαβίας καθώς προχωρά στην ευρωπαϊκή της πορεία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου για την επανεκλογή της στο αξίωμα, στη 2η Κυριακή των εκλογών.

«Συγχαρητήρια Πρόεδρε Μάγια Σάντου για την επανεκλογή σας. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Μολδαβίας καθώς προχωρά στην ευρωπαϊκή της πορεία, προσηλωμένη στις κοινές μας αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας».

Congratulations President @sandumaiamd on your re-election. Greece stands with Moldova as it advances on its European path, committed to our shared values of democracy and freedom. Looking forward to further strengthening the relations between our countries.

