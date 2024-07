Κ. Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στη Λευκωσία – «Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου»

Στην Κύπρο θα μεταβεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή του Αττίλα.

Θα είναι ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος θα παραστεί σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, σε μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού.

Ο ίδιος θα έχει αρχικά κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στις 19:45 και στη συνέχεα στις 20:30 θα μιλήσει, στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιείται σε μια περίοδο που η Τουρκία εντείνει τις προκλήσεις της, ενώ υπενθυμίζεται ότι στο κατεχόμενο τμήμα την ίδια μέρα θα παρευρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μισός αιώνας από την εθνική τραγωδία της Κύπρου. Τιμούμε όσους χάθηκαν. Και διεκδικούμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ενιαίο, με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Χωρίς ξένο στρατό κατοχής. Και όπως το θέλει ο ποιητής: «Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγος», σημειώνει ο πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική εισβολή.

Ο πρωθυπουργός, καθώς η Αθήνα αναμένει έξαρση της τούρκικης ρητορικής – κάτι που ήδη φάνηκε από τα προκλητικά βιντεο του Τουρκικού υπουργείου άμυνας θα απαντήσει στον τούρκο πρόεδρο σε υψηλούς τόνους και με σκληρή γλώσσα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν».

Από την πλευρά της Άγκυρας, αύριο, αναμένεται προκλητική τουρκική φιέστα καθότι κατ’ εντολήν του τουρκικού ΥΠΑΜ, θα παρελάσουν 50 πολεμικά πλοία, -ως συμβολισμός για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή- μαχητικά αεροσκάφη ενώ το «παρόν» θα δώσει και το τουρκικό αεροπλανοφόρο TCG Anadolu.

«Σήμερα, σε αυτή την τραγική 50ή επέτειο, και κάθε μέρα, στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου», σημειώνει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η επανεκλεγείσα πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία. Οι Κύπριοι αξίζουν να ζουν σε μια επανενωμένη χώρα σε συνθήκες ειρήνης, συνύπαρξης, σταθερότητας και ευημερίας», τονίζει.

Today, on this tragic 50th anniversary, and every day, we stand with Cyprus.

We stand in support of territorial integrity and sovereignty.

Cypriots deserve to live in a reunited country in conditions of peace, co-existence, stability and prosperity.

The Cyprus question is a…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2024