H Ελεονώρα Μελέτη εξελέγη Συντονίστρια της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ανακοινώθηκαν, σήμερα Παρασκευή 19 Ιουλίου τα μέλη κάθε επιτροπής και υποεπιτροπής του Κοινοβουλίου για την επερχόμενη δέκατη κοινοβουλευτική περίοδο.

Η Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (CULT), της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Μελέτη, αν και εκλέγεται για πρώτη φορά, ανέλαβε τη θέση της Συντονίστριας στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM).

MEP @NonoraM has been elected as @EPPGroup Coordinator of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM) in the European Parliament.

Congratulations!#EPP4EU pic.twitter.com/MKpkYKriJl

— EPP Group (@EPPGroup) July 17, 2024