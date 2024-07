Μητσοτάκης για επανεκλογή Φον Ντερ Λάιεν: Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της ως πρόεδρος στην Κομισιόν.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η εμπειρία και η ηγεσία της είναι ανεκτίμητες σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανταγωνιστική και στρατηγικά αυτόνομη Ευρώπη», δήλωσε ο πρωθυπουργός μέσω της πλατφόρμας Χ.

Warmest congratulations to @vonderleyen on her re-election as President of the @EU_Commission. Her experience and leadership are invaluable in these challenging times. We will continue to work together and build a stronger, more competitive & strategically autonomous Europe.

