Σύνοδος ΝΑΤΟ: Συνάντηση Γ. Γεραπετρίτη με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ

Με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ (πρώην twitter), οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη να αποτραπεί η διάχυση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο.

FM stressed the need for:

1. sustainable peace

2. upgrade of full scale humanitarian assistance

3. release of all hostages

He also briefed his counterpart on initiatives to create a Euro-Arab task force & promote institution building & reform of PA

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 11, 2024