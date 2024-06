Λευκός καπνός στις Βρυξέλλες: Κόστα, Κάλας και φον ντερ Λάιεν στα κορυφαία αξιώματα της ΕΕ

Οι ηγέτες της ΕΕ επέλεξαν τη Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για δεύτερη θητεία στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έγινε γνωστό νωρίτερα. Στη σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες επέλεξαν επίσης τον Πορτογάλο Αντόνιο Κόστα και την Εσθονή Κάγια Κάλλας για τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, αντίστοιχα.

Τα πρόσωπα εγκρίθηκαν με ειδική πλειοψηφία (σ.σ. τουλάχιστον 21 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 65% του ευρωπαϊκού πληθυσμού). Η συζήτηση και η ψηφοφορία για τα κορυφαία αξιώματα διήρκησε περίπου μιάμιση ώρα. Από την αίθουσα είχαν αποχωρήσει η Εσθονή πρωθυπουργός, λόγω υποψηφιότητας, και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την Τρίτη, έξι διαπραγματευτές από τις τρεις κύριες κεντρώες πολιτικές ομάδες ενέκριναν τους φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Κάλλας για τους ρόλους αυτούς. Την Πέμπτη, οι υπόλοιποι ηγέτες υποστήριξαν τις αποφάσεις αυτές.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες κατάφεραν να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που θα αναλάβουν την ηγεσία της ΕΕ και της «Στρατηγικής Ατζέντας» για την πενταετία 2024-2029. Οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα συνεδριάσουν αύριο, όπως ήταν αρχικά προβλεπόμενο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατέστησε σαφές στους άλλους ηγέτες ότι ήταν θυμωμένη για το γεγονός ότι έμεινε εκτός των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι η πολιτική της ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. «Μου φαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, υπάρχει απροθυμία να ληφθεί υπόψη το μήνυμα που έδωσαν οι πολίτες στην κάλπη», δήλωσε ο Μελόνι την παραμονή της συνόδου κορυφής.

Το βράδυ της Πέμπτης, απείχε από την υποστήριξη μιας δεύτερης θητείας της φον ντερ Λάιεν και ψήφισε κατά των Κόστα και Κάλλας.

Ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας ήταν πιο καυστικός, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «ντροπιαστική».

Τα παράπονά τους ήρθαν σε αντίθεση με την προφανή ψυχραιμία άλλων αξιωματούχων, όπως ο Γερμανός Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι είχαν την πρόθεση να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με γρήγορο και απροβλημάτιστο τρόπο. «Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις, και όχι μόνο με τον τρομερό επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επομένως, είναι σημαντικό η Ευρώπη να προετοιμαστεί τώρα για τα καθήκοντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε ο Σολτς κατά την άφιξή του.

Τώρα, η φον ντερ Λάιεν έχει να αντιμετωπίσει μια ψηφοφορία στην κόψη του ξυραφιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την οποία ακόμη και οι ίδιοι οι κομματικοί της σύμμαχοι παραδέχονται ότι θα είναι μεγαλύτερη πρόκληση να την φέρει εις πέρας συγκριτικά. Αυτή η ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει στις 18 Ιουλίου, σημειώνει το Politico. Για την έγκρισή της χρειάζονται τουλάχιστον 361 ψήφοι από το σύνολο των 720 ευρωβουλευτών.

Οι ηγέτες ενέκριναν επίσης την Πέμπτη τη Στρατηγική Ατζέντα, ένα έγγραφο με μεγάλες στοχεύσεις που προορίζεται να καθοδηγήσει το μελλοντικό έργο των τριών διορισμένων.

Την αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε η γαλλογερμανική πρόταση σημαντικών τροποποιήσεων την τελευταία στιγμή στο κείμενο της Στρατηγικής Ατζέντας που είχε συζητηθεί εκτενώς σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αντέδρασε έντονα εγείροντας θέμα αρχής και θεσμικής διαδικασίας, υπενθυμίζοντας ότι το κείμενο είχε συζητηθεί εκτενώς στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και ζήτησε να μείνει ως έχει.

Η κ. Μελόνι στήριξε αμέσως την πρόταση αυτή και ζήτησε να παραμείνει το κείμενο ως έχει.

Η παρέμβαση υπέρ της διατήρησης του κειμένου χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των εταίρων, μεταξύ των οποίων της Κύπρου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας και του Βελγίου.

«Θα αναλάβω την ευθύνη να είμαι ο επόμενος Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με έντονο το αίσθημα της ευθύνης», έγραψε μετά την εκλογή του ο Αντόνιο Κόστα, στο X. Ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την 1η Δεκεμβρίου, θα είμαι πλήρως προσηλωμένος στην προώθηση της ενότητας μεταξύ των 27 κρατών μελών και θα επικεντρωθώ στην υλοποίηση της στρατηγικής ατζέντας, πρόσθεσε.

