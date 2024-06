Στάνλει Γκρίνμπεργκ: Αποχωρεί ο γκουρού της επικοινωνίας από τη ΝΔ

Το τέλος της σύμβασης του συμβούλου επικοινωνίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, Στάνλει Γκρίνμπεργκ, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε συγκεκριμένα ότι ο κ. Γκρίνμπεργκ εργαζόταν με σύμβαση, η οποία προβλέπεται να λήξει στο τέλος Ιουνίου , ενώ σχετικά με τον τρόπο πληρωμής του, είπε ότι εισέπραττε μηνιαία αμοιβή με τιμολόγια που εξέδιδε προς τη Νέα Δημοκρατία .

Ποιος είναι ο Γκρίνμπεργκ.

Ο Στάνλει Γκρινμπεργκ θεωρείται γκουρού της πολιτικής επικοινωνίας, με την βοήθεια της ανάλυσης των ποιοτικών στοιχείων των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, και των focus groups

Ενταγμένος στο «Ηall of Fame» των δημοσκόπων και στη λίστα με τους best selling συγγραφείς των New York Times, έχει ιδρύσει μαζί με τον επίσης «γκουρού» της επικοινωνίας, τον Τζέιμς Κάρβιλ,έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως γύρω από παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής το «Σώμα Δημοκρατίας (Democracy Corps)

Πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Γκρίνμπεργκ είχε διατελέσει βασικός σύμβουλος του Μπιλ Κλίντον, του Τόνυ Μπλαίρ, του Νέλσον Μαντέλα, του Ισαάκ Χέρζοκ, του Βάτσλαβ Χάβελ και δεκάδων άλλων ηγετών ανά τον κόσμο.

Να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στις δηλώσεις Μαρινάκη, ζήτησε όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του Γκρίνμπεργκ με τη ΝΔ

«Σε ό,τι αφορά τον κ. Γκρίνμπεργκ και τον τρόπο με τον οποίο αμείβεται, τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης προκαλούν πολλά ερωτηματικά. Η κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να δώσει πλήρεις και αναλυτικές εξηγήσεις τόσο για το ύψος της αμοιβής όσο και για το είδος της σύμβασης που έχει συνάψει με τον κ. Γκρίνμπεργκ