Bloomberg: Κοινή επιστολή Μητσοτάκη – Τουσκ σε Φον ντερ Λάιεν για ευρωπαϊκό «Iron dome»

Τη δημιουργία μίας κοινής ασπίδας για την αεράμυνα της Ευρώπης, με κοινοτική χρηματοδότηση, ζητούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ομόλογός του της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, με κοινή επιστολή τους προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο Bloomberg, οι κ.κ. Μητσοτάκης και Τουσκ ζητούν να τεθεί προς συζήτηση το ζήτημα στην επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27-28 Ιουνίου.

Η επικεφαλής της Κομισιόν, η οποία είναι υποψήφια για δεύτερη θητεία στις ευρωεκλογές του επόμενου μήνα, υιοθέτησε κατά τη διάρκεια του debate για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή αεράμυνα. «Πρώτα από όλα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας», είπε η κ. Φον ντερ Λάιεν, επιμένοντας στην ανάγκη για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και παραπέμποντας στην πρόσφατη εισήγηση του Ελληνα πρωθυπουργού. Παρόμοιες ήταν οι αναφορές της κ. φον ντερ Λάιεν και σε ανάρτησή της.

Ukraine is fighting a war of freedom against oppression.

Ukraine fights for our values.

So let’s keep supporting Ukraine & ramp up our defence at the same time

We need less fragmentation and common projects

Like an air defence shield as proposed by @kmitsotakis & @donaldtusk. pic.twitter.com/r06IKFkb7X

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen_epp) May 23, 2024