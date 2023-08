ΝΑΤΟ: Συγχαρητήρια στην Τουρκία για την «Ημέρα Νίκης»

H ΝΑΤΟϊκή Διοίκηση Χερσαίων Δυνάμεων (LANDCOM), που εδρεύει στη Σμύρνη, ανήρτησε στο λογαριασμό της συγχαρητήριο μήνυμα στην Τουρκία με αφορμή τον καθιερωμένο εορτασμό σήμερα, 30 Αυγούστου, της λεγόμενης «Ήμερας Νίκης», στο Μικρασιατικό Μέτωπο.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!

LANDCOM wishes a happy Victory and Turkish Armed Forces Day to our host nation.

On this very special day, we would like to express our gratitude to Türkiye for their hospitality as our hosts here at #LANDCOM.

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 29, 2023