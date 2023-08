Αθήνα, Λευκωσία και Ε.Ε. καταδικάζουν τις επιθέσεις Τουρκοκυπρίων σε κυανόκρανους στη νεκρή ζώνη

Κύμα αντιδράσεων ξεσήκωσαν τα επεισόδια που προκάλεσαν σήμερα το πρωί Τουρκοκύπριοι στη νεκρή ζώνη, στην περιοχή της Πύλας κατά της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου του ΟΗΕ, με τη Λευκωσία, την Αθήνα και τις Βρυξέλλες να καταδικάζουν διαδοχικά την επίθεση εναντίον Βρετανών και Σλοβάκων μελών της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ ( (UNFICYP)

Λόγω της επίθεσης, τρία μέλη της UNFICYP νοσηλεύονται, οι δύο με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου της Ειρηνευτικής Δύναμης, Αλίμ Σιντίκ.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη αποδοκιμασία του για τις απαράδεκτες επιθέσεις Τουρκοκύπριων εναντίον των μελών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Όπως τονίζεται από την ελληνική κυβέρνηση, Ελλάδα και Κύπρος είναι απόλυτα συντονισμένες ώστε να προβούν στις δέουσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται οτι τα επεισόδια σημειώθηκαν εντός της νεκρής ζώνης κοντά στο χωριό Πύλα, καθώς οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ προσπαθούσαν να εμποδίσουν μη εξουσιοδοτημένες κατασκευαστικές εργασίες στην περιοχή.

Αφορμή φαίνεται πως στάθηκε η προσπάθεια των Τουρκοκυπρίων να διανοίξουν δρόμο στο σημείο. Τα μέλη της ειρηνευτικής δυνάμεις προσπάθησαν να ανατρέψουν τους τουρκοκυπριακούς σχεδιασμούς και τότε υπήρξε αντίδραση από την τουρκοκυπριακή πλευρά με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση.

Σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε τουρκοκυπριακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται μπουλντόζες των Τουρκοκυπρίων να κινούνται επιθετικά και να σπρώχνουν οχήματα της UNFICYP.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έκανε λόγο για «απαράδεκτη επίθεση» γνωστοποιώντας πως η κυπριακή κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες και βρίσκεται σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ε.Ε., την ελληνική κυβέρνηση και με την ηγεσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο «για αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών».

«Οι απειλές κατά της ασφάλειας ειρηνευτών του ΟΗΕ είναι καταδικαστέες και συνιστούν σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως ορθά αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Ειρηνευτικής Δύναμης» τόνισε ο κ. Λετυμπιώτης.

Με τη σειρά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε πως «η απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων εντός της νεκρής ζώνης αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του status quo, ενώ η επίθεση σε μέλη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ συνιστά πράξη περιφρόνησης της διεθνούς νομιμότητας». Το ΥΠΕΞ υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε είδους δραστηριότητα που θα προκαλέσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ο κ. Μισέλ κάλεσε σε αποκλιμάκωση, δηλώνοντας πως παρακολουθεί την κατάσταση.

Strongly condemn the assault on @UN_CYPRUS #peacekeepers by Turkish Cypriot personnel in #Pyla today. Ensuring peacekeepers’ safety & deescalating the situation must remain a priority.

In contact w/ @Christodulides, following closely the situation & calling for peace in the area https://t.co/3WpYltTOMi

— Charles Michel (@CharlesMichel) August 18, 2023