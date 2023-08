Πόλεμος: Ευχαριστίες Ζελένσκι στον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα για την προσχώρηση στη Διακήρυξη Υποστήριξης της G7, τη 14η χώρα που υποστηρίζει εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία». Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο X ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι .

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη: «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την προσωπική του δέσμευση στην ελληνο-ουκρανική συνεργασία. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί στην ευρωατλαντική πορεία της Ουκρανίας», τόνισε ο Ζελένσκι, στην ανάρτηση.

Grateful to Greece for joining the G7 Declaration of Support, the 14th country to support security guarantees for Ukraine. I thank Prime Minister @kmitsotakis for his personal commitment to the Ukrainian-Greek partnership. We keep working together on Ukraine’s Euro-Atlantic path.

