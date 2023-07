Τουρκική Προεδρία: Επιθυμία Μητσοτάκη – Ερντογάν η συχνότερη επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα

«Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης συμφώνησαν ότι είναι προς όφελος και των δύο χωρών το θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες να έχει συνέχεια και συνέπεια», ανακοίνωσε η τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνιών, αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Τουρκία και Ελλάδα συμφώνησαν σήμερα να ενεργοποιήσουν πολλαπλούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ τους, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο twitter και μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Communiqué on the Meeting between President Recep Tayyip Erdoğan of Türkiye and Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece

President Recep Tayyip Erdoğan of Türkiye and Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece met on the margins of the NATO Summit in Vilnius, Lithuania, in…

— Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) July 12, 2023