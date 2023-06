Συγχαρητήρια Μπορέλ στον Γεραπετρίτη

Τα συγχαρητήριά του στον Γιώργο Γεραπετρίτη για την ανάληψη των καθηκόντων ως νέος υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας εκφράζει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε., Ζοζέπ Μπορέλ με ανάρτησή του στο Twitter.

Congratulations to Giorgos Gerapetritis on taking office as new Minister of Foreign Affairs of Greece.

Looking forward to working closely with you on a strong European Common Foreign and Security Policy @GreeceMFA

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2023