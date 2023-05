Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ερντογάν για την επανεκλογή του

Μέσω Twitter εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με την επανεκλογή του στις τουρκικές εκλογές.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση του στο Twitter ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε στα αγγλικά:

«Συνεχάρην τον @RTErdogan για την επανεκλογή του στην προεδρία της Δημοκρατίας της Τουρκίας και εξέφρασα τις καλύτερες ευχές μου για πρόοδο και ευημερία στον τουρκικό λαό».

I congratulated @RTErdogan on his re-election as the President of the Republic of Türkiye and extended my best wishes for progress and prosperity to the Turkish people. — Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) May 30, 2023

