Ν. Δένδιας: Αυξανόμενο και ενεργό ενδιαφέρον για την Αφρική

«Η Αφρική είναι ένας από τους έξι πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής και θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη Νότια Αφρική, μια από τις σημαντικότερες χώρες της ηπείρου». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της συνάντησής του με την ομόλογό του Ναλέντι Πάντορ στην Πρετόρια, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.

Ο κ. Δένδιας δήλωσε ιδιαίτερα ευτυχής για την επίσκεψή του, την πρώτη Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Νότια Αφρική μετά από 25 έτη, ενώ αναφέρθηκε και στην ελληνική διασπορά, τους σχεδόν 50.000 ανθρώπους που ζουν εκεί και «πιστεύουμε ότι είναι και θα μπορούσε να είναι μια τεράστια ιστορία επιτυχίας».

«Είναι, για εμάς, προφανές ότι διαδραματίζετε πολύ σημαντικό ρόλο ως μέλος της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (SADC), της Νοτιοαφρικανικής Αναπτυξιακής Κοινότητας και της Αφρικανικής Ένωσης και θα έχετε επίσης την προεδρία των BRICS» (του διεθνούς πολιτικού οργανισμού των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών), ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Υπογράμμισε δε πως οι σχέσεις των χωρών «βασίζονται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας», ενώ υπενθύμισε πως η Νότια Αφρική έχει προσυπογράψει την UNCLOS, τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία για την Ελλάδα είναι εξαιρετικά σημαντική.

🇬🇷 has a growing and active interest in Africa and we would like to enhance our relations with South Africa, one of the most significant countries in the continent (opening remarks before my meeting with Minister of International Relations and Cooperation of 🇿🇦, N. Pandor). pic.twitter.com/quE6p0p5SW

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 24, 2023