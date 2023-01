Τσαβούσογλου: Γύρισε από το παζάρι χωρίς F-16

Φαντάζει περίεργο, αλλά η συνάντηση Μπλίνκεν –Τσαβούσογλου στο Στέητ Ντηπάρτμεντ δεν υπάρχει σήμερα ως βασική είδηση ούτε σε μία Τουρκική ιστοσελίδα. Μόνο το πρακτορείο Anadolu περιορίζεται σε ένα γενικόλογο τηλεγράφημα: «Ο Τσαβούσογλου και ο Μπλίνκεν συζήτησαν για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας-ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του στόλου των F-16 της Τουρκίας», αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων.

US sees Türkiye 'as a reliable ally,' says White House https://t.co/lYfvFeFuwQ pic.twitter.com/itVGAJbVwi

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 19, 2023