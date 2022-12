Συνάντηση Ν. Δένδια με τον ΥΠΕΞ των Εμιράτων Σεΐχη Αμπντουλάχ

«Βρίσκομαι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Ντουμπάι, μετά τη βαλκανική περιοδεία, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών με τον υπουργό Εξωτερικών των Εμιράτων, Α.Υ. Σεΐχη Αμπντουλάχ, όπως προβλέπει το άρθρο 2 της Συμφωνίας, που είχα την τιμή να υπογράψω με τα Εμιράτα, και η οποία, θυμίζω, περιλαμβάνει ρήτρα αμυντικής συνδρομής», δήλωσε από το Ντουμπάι, ο υπουργός Εξωτερικών, Ν. Δένδιας.

I was welcomed today by #UAE FM @ABZayed.

Talks focused on:

🔹further strengthening 🇬🇷 🇦🇪 strategic partnership & cooperation in a wide range of fields

🔹int’l & regional developments, including #MiddleEast, #NorthAfrica. pic.twitter.com/qLgDZudlMz

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 22, 2022