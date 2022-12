Qatargate: Αργά το απόγευμα η απόφαση για την τύχη της Εύας Καϊλή

Αργά το απόγευμα αναμένεται η απόφαση των δικαστικών αρχών για την προφυλάκιση ή μη της Εύας Καϊλή, όπως δήλωσε ο ένας από τους δύο δικηγόρους της, Αντρέ Ριζόπουλος, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της στο προδικαστικό συμβούλιο για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συμμετοχή του Κατάρ (Qatargate).

«Θα έχουμε μια απόφαση στο τέλος της ημέρα και δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε όσα καταθέσαμε ενώπιον της προέδρου του δικαστικού συμβουλίου, η οποία είναι η μόνη που θα λάβει την απόφαση», είπε χαρακτηριστικά.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) και διήρκησε περίπου μία ώρα.

Από την πλευρά του ο άλλος δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε ότι η κ. Καϊλή είναι αθώα, προσθέτοντας ότι η ίδια συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία. «Η διαδικασία είναι απόρρητη, δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία, τα είπαμε όλα μας τα επιχειρήματα. Η κ. Καϊλή δεν έχει δωροδοκηθεί ποτέ, είναι αθώα», είπε.

Οι βελγικές αρχές θα αποφασίσουν εάν θα παρατείνουν την κράτησή της ή εάν θα την αφήσουν ελεύθερη, και με ποιους όρους.

Οι δικηγόροι της Εύας Καϊλή δήλωσαν ότι η ίδια συνεργάζεται και μπορεί να συνεργαστεί με τις αρχές. Ουσιαστικά προσπαθούν να αποδείξουν ότι η κ. Καϊλή δεν είναι ύποπτη φυγής και ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάσει την διεξαγωγή της έρευνας καταστρέφοντας αποδεικτικά, επομένως δεν υπάρχει λόγος να κριθεί προφυλακιστέα.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησαν την αποφυλάκισή της με «βραχιολάκι», ωστόσο, δεν θέλησαν να κάνουν περαιτέρω δηλώσεις.

NEW: Eva Kaili’s lawyer says they’ve requested she be released on house arrest with an electronic tag & that she is cooperating with the investigation while denying any wrongdoing.

The court will make its pronouncement later today.

— Alex Cadier (@alexcadier) December 22, 2022