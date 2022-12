Υπογράφτηκε πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΑΕ για το 2023

Υπογράφτηκε χθες Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας-ΗΑΕ για το έτος 2023, από τον διευθυντή της διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ ταξίαρχος Νικόλαος Χολέβας και τον Director of the Directorate of Education αρχιπλοίαρχος Staff Eng. Nasir Rashid AlNaqbi των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το εν λόγω ΠΣΣ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Συμμετοχή σε διακλαδικές ασκήσεις, όπως και σε αντίστοιχες των επιμέρους Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,

-Συνεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα Διαχείρισης Κρίσεων – Αντιμετώπισης Καταστροφών και Ηλεκτρονικού Πολέμου,

-Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων,

-Ανταλλαγή προσωπικού και επισκέψεων σε σχολές και πολυεθνικά σχολεία και

-Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος