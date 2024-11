Οι πόλεμοι των προέδρων

Από το 1776, με την κήρυξη Ανεξαρτησίας από τη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι το 2019 οι ΗΠΑ μόνο 17 χρόνια δεν γύριζαν στης βίας ή του πολέμου τ’ αλώνια.

Από τις 392 στρατιωτικές επεμβάσεις που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ από την ίδρυσή τους, οι μισές έγιναν μεταξύ 1950-2019, και πάνω από το 25% την περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Ντου δε Μαθς. Περισσότερες από 100 επεμβάσεις, όταν το αντίπαλον δέος είχαν ξεδοντιάσει.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει το 13% των επεμβάσεών τους στην Ευρώπη (υποθέτω περιλαμβάνεται και η «ευγενέστερη ώρα της προεδρίας Κλίντον» στη Σερβία) και την Κεντρική Ασία.

Εντυπωσιακά στοιχεία, αν και δεν είναι νέα. Δημοσιεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022 στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Conflict Resolution (Introducing the Military Intervention Project: A New Dataset on US Military Interventions, 1776-2019) από τις καθηγήτριες Μόνικα Ντάφι Τοφτ και Σιντίτα Κούσι.

Η εποχή του Ψυχρού Πολέμου (1946-1989) και η περίοδος μεταξύ 1868-1917 ήταν οι πιο στρατιωτικά ενεργές για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το «χάλκινο» να απονέμεται στην περίοδο μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Στρατιωτικά ενεργές; Τα δεδομένα ενσωματώνουν και μυστικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις από τις ειδικές δυνάμεις.

Ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων επικίνδυνα δυναμώνει και μεσαίες δυνάμεις πλέκουν το φάδι στο στημόνι. Στις δύο μεγάλες συγκρούσεις, σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ μόνο αμέτοχες δεν είναι, για να το πούμε κομψά. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος υπερηφανεύεται ότι είναι ειρηνοποιός και θα τις τελειώσει. Πώς;

Είναι αλήθεια ότι στην προηγούμενη θητεία του δεν ξεκίνησε νέους πολέμους, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να βομβαρδίζει τις ίδιες χώρες που βομβάρδιζε και ο προκάτοχός του Ομπάμα. Κυρίως με drones.

Πάντως, το κατεστημένο στην Ουάσιγκτον η Κίνα το καίει και αυτό είναι για τα δύο κόμματα ΟΚ. Το «σύστημα Τραμπάλα» (Τραμπ-Κάμαλα) εκεί θα παίξει μπάλα. Αυτός ο (οικονομικός) πόλεμος θα κρίνει τα μεγάλα.