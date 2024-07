Του τουρισμού τα «μπουμ»

Το 2023 καταγράφηκαν πάνω από 32 εκατ. αφίξεις ξένων τουριστών στη χώρα. Κι άλλα δέκα εκατομμύρια εμείς, do the maths για το «Live your myth in Greece».

Άσε μας εμάς, οι μισοί -μα τον Ξένιο Δία και την Αθηνά Ξενία- θα παραμερίσουμε, τα μπάνια του λαού την περίοδο αιχμής θα νοσταλγήσουμε, «αν θέλουμε τουρισμό και ο τουρισμός να μας φέρνει 20+ δισ. ευρώ, θα υποχωρούμε έναντι των τουριστών, διότι δεν χωράμε» και οι άλλοι μισοί από τις πόλεις δεν θα κουνήσουμε, γιατί λεφτιές δεν θα θερίσουμε.

Αν συνυπολογίσουμε και 1.079.992 Έλληνες από τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό που εγκατέλειψαν τη χώρα από το 2010 μέχρι το 2022, οι τουρίστες έχουν ακόμα λίγο χώρο παραπάνω. Φτάνει; Όχι, όταν ξεχύνονται σε λίγες ώρες χιλιάδες νοματαίοι από τα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι.

«Παρακαλούμε την προσοχή σας και όσο μπορούμε ελαττώνουμε τις μετακινήσεις». Αυτές είναι λύσεις. Να μείνουν σπίτι οι κάτοικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων βιοπορίζονται από τον τουρισμό, ώστε ο επιβάτης κρουαζιέρας να επιβαρύνει τις υποδομές, με όφελος για το νησί ένα μαγνητάκι κι ένα μπουκαλάκι νερό;

«Δαγκώνοντας σαν νόμισμα τη θάλασσα», τον συλλογισμό προχωρώ. Να μείνουν και οι επισκέπτες στα καταλύματά τους, τόσα πλήρωσαν για ανέσεις σωρό ή να ρυθμίζεται η κυκλοφορία με τα SMS στο 13033. Ανάλογα αντίδοτα διατίθενται σε τιμή ευκαιρίας για τη λειψυδρία.

Είναι πολύ δύσκολο να βάλει κανείς όρια μεταξύ σάτιρας και απλής αστειότητας. Είναι πολύ δύσκολο τελικά οι κεντρικοί και τοπικοί άρχοντες να κάνουν τη δουλειά, για την οποία εξελέγησαν. Είναι μάλλον δύσκολο να ελεγχθεί και να μετρηθεί η φέρουσα ικανότητα, «τα μέγιστα ανεκτά όρια επιβαρύνσεων ή και μεταβολών των συνθηκών, πέραν των οποίων παύει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται υπέρμετρες ή μη αναστρέψιμες φθορές στο φυσικό περιβάλλον και να ασκούνται αρνητικές πιέσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον και στην κοινωνία».

Γίνεται μια φασαρία για χατίρι σου κυρία, τουριστική βιομηχανία. Γίνεται μια φασαρία, ας μείνει κάτι, πέρα από την κραυγή αγωνίας.