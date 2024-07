Στην ψηφιακή έκδοση του λεξικού αγγλικών Merriam-Webster καταχωρήθηκε το 2009 το λήμμα «staycation», εκ του stay+vacation. Τότε, η συντακτική ομάδα είχε εντοπίσει τη λέξη πίσω στο 2005 στο φύλλο των Huntsville (Alabama) Times, της 3ης Απριλίου.

Στις 18 Ιουλίου 1944, στο σώμα του καλοκαιριού, ανακάλυψε ο παλαιότερος εκδότης λεξικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα σώμα κειμένων στο «Cincinnati Enquirer» την προτροπή «Take a Stay-cation instead of a Va-cation, this year».

Σε μια ολοσέλιδη διαφήμιση μπίρας. Εις υγείαν της πολεμικής προσπάθειας για εξοικονόμηση βενζίνης.

Η λέξη «staycation» έκανε καριέρα ξανά, όταν χτύπησε η χρηματοοικονομική καταιγίδα ορεινά και πεδινά. Δεν ήταν επιλογή για όσους έχασαν τη δουλειά τους ή τα έβγαζαν πέρα μέρα τη μέρα. Η ελάφρυνση ήταν βίαιη και οι διακοπές φαντασίωση. Δεν ήταν τάση, ήταν της σιδερένιας νομοτέλειας φάση. Όπως το «μένουμε σπίτι» στην πανδημία, όπως ο εγκλωβισμός στην πόλη, λόγω ασθένειας ή αφραγκίας. Δεν έχουμε όλοι θεία στο Νίγηρα ή στην Αυστραλία.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τον Ήλιο σε οργιώδη δράση, κάποιες ιστοσελίδες καραμέλωσαν τις «διακοπές στο σπίτι» ως «μία από τις πιο ανερχόμενες τάσεις». Α, εντάξει, άμα είναι τάση, να τη δοκιμάσεις. Πώς;

«Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να μετατρέψεις το σπίτι σου σε ένα παράδεισο διαμονής ή εναλλακτικά μπορείς να κλείσεις ένα διήμερο σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην πόλη σου».

Μη μας δουλεύετε, κύριε Κασσανδρή. Το ξίδι, ακόμη κι αν το βαφτίζουμε γλυκάδι, μόνο γλύκα δεν έχει, και ο Εύξεινος Πόντος έχει το όνομα, ηδύ στην ακοή, αλλά δεν έχει και τη χάρη. Με βατραχοπέδιλα στο μπαλκόνι θα ξεχάσεις ότι σου λείπουν τα λεφτά, για λίγη χαλάρωση στα νησιά; Μόνο 1 στους 2 θα κάνει διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Ε, ας γίνει τουρίστας στην πόλη, να δει στα Πατήσια, το Παγκράτι, την Κυψέλη και το κέντρο αν φύτρωσε καινούργιο δέντρο.

No money, στο ντιβάνι και η επένδυση «σε μια βελούδινη ρόμπα» τη διαφορά θα κάνει. Με 40 βαθμούς, θα σε αποκάνει.