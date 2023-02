«Euxaristoume», «Ευχαριστώ πάρα πολύ, we will not forget this day never. Thank You». «Εphaisto poli file, ευχαριστώ πολύ γείτονα», «Thank you, Tusekkuler, Ευχαριστώ, Filos. Kelimeler kifayetsiz kaliyor iyiki varsiniz (τα λόγια δεν επαρκούν)».

Όντως, τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν το βαθύ συναίσθημα που εκφράζουν οι Τούρκοι πολίτες με τα μηνύματά τους μέσω των social media, ευχαριστώντας τους Έλληνες διασώστες, που πρώτοι από όλους, διεθνώς, βρέθηκαν στην Ανατολική Τουρκία για να ξεθάψουν ζωντανές ψυχές μέσα από κτίσματα τα οποία δεν άντεξαν στις φονικές δονήσεις των 7,8 και 7,7 Ρίχτερ και κατέρρευσαν.

Οι διασώστες της ΕΜΑΚ -μέρες τώρα- θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές τους για να σώσουν τις ζωές Τούρκων, αναγνωρίζοντας ότι η αξία της ζωής ξεπερνά κάθε εθνική αντιπαλότητα, ιδιοτελή στόχο, πολιτική σκοπιμότητα.

Οι εικόνες διάσωσης εγκλωβισμένων Τούρκων από τους άνδρες της ΕΜΑΚ συγκλονίζουν. Κάνουν τον γύρο του κόσμου, περνώντας το μήνυμα ότι πολίτες της ισχυρής, επιθετικής, προκλητικής, άδικης, σκληρής Τουρκίας βρίσκονται στη ζεστή «αγκαλιά» της μικρής, φιλειρηνικής, φιλόξενης, δίκαιης, φιλότιμης Ελλάδας.

Το έργο τους κόβει την ανάσα, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης στη διεθνή κοινότητα.

Οι Τούρκοι πολίτες με τις αντιδράσεις τους στέλνουν -ακούσια- στην κυβέρνησή τους το μήνυμα ότι η πολιτική της δεν απηχεί τα «πιστεύω» του λαού. Ότι οι ηγέτες δεν εκφράζουν τον λαό. Ότι δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί επιμένουν στο αδιανόητο: να συγκρούονται με την πραγματικότητα, ρισκάροντας τα πάντα.

Τα όσα συμβαίνουν τις ημέρες αυτές στην ανατολική Τουρκία είναι μια πραγματική νίκη των πολιτών. Είναι νίκη της Δημοκρατίας, σε μια χώρα όπου, τελευταία, δεν τιμάται συχνά η έννοια της Δημοκρατίας. Μια νίκη που επιβεβαιώνει και επιβραβεύει τη διαχρονικά σταθερή πολιτική και διπλωματική στάση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας και που αποτυπώνεται στη λέξη «Filos».