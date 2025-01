Γιγαντώθηκε η ναυπηγική μερίδα του δράκου

Σε παράσταση για έναν ρόλο έχει μετατρέψει την παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία η Κίνα, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία να επιβεβαιώνουν την εκρηκτική ανάπτυξη του ασιατικού γίγαντα έναντι των ανταγωνιστών.

Σύμφωνα με δεδομένα που έχει επεξεργαστεί ο ναυλομεσιτικός οίκος Clarksons Research, η Κίνα έχει τεθεί «επικεφαλής» σε ό,τι αφορά τις παραγγελίες της περασμένης χρονιάς, σε όρους CGT (Compensated Gross Tonnage), το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του τρέχοντος βιβλίου παραγγελιών με τα επίπεδα παραγωγής του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, τα κινεζικά ναυπηγεία κατέλαβαν το 71% των παγκόσμιων ναυπηγικών παραγγελιών το 2024, με 7 από τις 10 κορυφαίες γιάρδες ανά όγκο παραγγελιών να προέρχονται από την Κίνα.

Την ίδια ώρα, τα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας κατατάσσονται μεταξύ πέμπτης και έβδομης θέσης.

Τα στοιχεία της Clarksons κατατάσσουν τέσσερα κινεζικά ναυπηγεία στις πρώτες θέσεις. Πρόκειται για τα ναυπηγεία New Times Shipbuilding, HudongZhonghua Shipbuilding, New Yangzijiang και Hengli Heavy Industry.

Στη συνέχεια, ακολουθούν οι τρεις ναυπηγικοί κολοσσοί της Νότιας Κορέας, καθώς με βάση τις νέες παραγγελίες σε όρους CGT του 2024, η Samsung Heavy Industries Co. κατέλαβε την πέμπτη θέση παγκοσμίως, ενώ Hanwha Ocean Co. και HD Hyundai Samho Heavy Industries Co. βρέθηκαν στην έκτη και στην έβδομη θέση αντίστοιχα.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα κινεζικά ναυπηγεία Dalian Shipbuilding, Waigaoqiao Shipbuilding και Jiangnan Shipyard.

Ανά τύπο πλοίου

Όπως επισημαίνεται, τα κινεζικά ναυπηγεία εξασφάλισαν 46,45 εκατομμύρια CGT (71% των παγκόσμιων παραγγελιών).

Παράλληλα, οι γιάρδες της χώρας κυριαρχούν στους τομείς των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και των bulk carriers, εξασφαλίζοντας το 90% των συνολικών παραγγελιών containerships και το 81% των συνολικών παραγγελιών πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου.

Ακολουθεί ο τομέας των δεξαμενόπλοιων, με το 72% των παραγγελιών να τοποθετείται σε κινεζικά ναυπηγεία, ενώ ακόμη και στον τομέα των LNG carriers η Κίνα διατηρεί σημαντικό μερίδιο 44%.

Η Νότια Κορέα, στο μεταξύ, εξασφάλισε 10,98 εκατομμύρια CGT, αριθμός που αντιστοιχεί σε 250 πλοία. Μάλιστα, αν και αυτό το νούμερο αντιστοιχεί με την προ δεκαετίας επίδοση της Νότιας Κορέας (11,78 εκατομμύρια CGT το 2014), το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς της χώρας μειώθηκε σημαντικά, από 29,7% σε 17%.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς παραγγελίες (backlog), η κατάταξη της Clarksons Research διαφοροποιείται σημαντικά. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία, καθώς η HD Hyundai Heavy Industries Co. καταλαμβάνει την πρώτη θέση παγκοσμίως με 8,93 εκατ. CGT. Ακολουθούν η Samsung Heavy Industries Co. με 8,72 εκατ. CGT και η Hanwha Ocean με 8,49 εκατ. CGT.

Οι αναλυτές του κλάδου αποδίδουν την κυριαρχία της Κίνας στην ταχεία επέκταση των ναυπηγείων της, επιτρέποντάς της να χειρίζεται τεράστιους όγκους παραγγελιών.

Χαρακτηριστικά είναι και τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, που αποδεικνύουν την ταχεία άνοδο των κινεζικών ναυπηγείων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Clarksons Research, μέσα σε μια δεκαετία η χώρα έχει πετύχει άνοδο 170% στο μερίδιο της αγοράς διεθνώς. Το 2020 η Κίνα είχε μερίδιο 40%, η Νότια Κορέα 31% και η Ιαπωνία 18%. Το 2021, η τριάδα παρέμεινε αμετάβλητη, με την Κίνα να αυξάνει το ποσοστό της σε 41,2%, ενώ η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία είδαν το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 30,4% και 21% αντίστοιχα.

Την επόμενη χρονιά η Κίνα είχε 46,5%, η Νότια Κορέα 29,2% και η Ιαπωνία 17,2%, ενώ το 2023 το ποσοστό της Κίνας ανέβηκε στο 58% και τα μερίδια της Νοτίου Κορέας και Ιαπωνίας έπεσαν σε 19,1% και 12,4%.

Τέλος, το 2024 τα ποσοστά των τριών χωρών διαμορφώθηκαν ως εξής: Κίνα 71%, Νότια Κορέα 17% και Ιαπωνία 10,2%.

Έλληνες εφοπλιστές

Από την πλευρά τους, όπως καταγράφεται στα στοιχεία που παρέθεσε στη «Ν» ο ναυλομεσιτικός οίκος Xclusiv Shipbrokers, οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους τα τελευταία χρόνια στα ναυπηγεία της Κίνας.

Το 2024, παρήγγειλαν 219 δεξαμενόπλοια, 138 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, 38 containerships και 7 LPG Carriers (συνολικά 402 πλοία). Ουσιαστικά, περίπου το 16% των νέων παραγγελιών, από πλευράς χωρητικότητας dwt, είναι ελληνικών συμφερόντων.