THE GREEKS: 50 ισχυροί Έλληνες πλοιοκτήτες ξεδιπλώνουν τη διαδρομή τους

Η Ναυτεμπορική γιορτάζει τα 100 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της και τιμά τους Έλληνες εφοπλιστές που έχουν αναδείξει την Ελληνική Ναυτιλία σε παγκόσμια ηγέτιδα.

Μέσα από ένα αγγλόγλωσσο μοναδικό λεύκωμα με τίτλο «The GREEKS. Masters of the seas sharing their life story», αναγνωρίζει το επιχειρηματικό τους ένστικτο και την ικανότητά τους να κυριαρχούν στους ωκεανούς. Οι πρωτοποριακές τους ιδέες και ενέργειες τούς καθιστούν μοναδικούς και αναντικατάστατους στον τομέα τους.

Η ιστορία τους ξεκινά από την εποχή των ιστιοφόρων, συνεχίζεται με τα ατμόπλοια και φτάνει μέχρι τα υπερσύγχρονα πλοία νέας γενιάς, που χτίζονται στις ναυπηγικές εσχάρες όλου του κόσμου.

Στις σελίδες του νέου λευκώματος της «Ν» ζωντανεύουν άγνωστες, αλλά συγκλονιστικές πτυχές της ζωής τους, καταγράφεται η πορεία και το έργο διακεκριμένων εκπροσώπων της Ελληνικής Ναυτιλίας μέσα από προσωπικές τους αφηγήσεις.

Στην εκατονταετή της πορεία, η Ναυτεμπορική έχει αποδείξει ότι η υποστήριξη και η αναγνώριση των ανθρώπων του ναυτιλιακού γίγνεσθαι είναι για αυτήν χρέος τιμής. Στάθηκε δίπλα στους πρωταγωνιστές της Ναυτιλίας, αναδεικνύοντας τα επιτεύγματά τους και την αξία τους. Μετά από έναν αιώνα, επιχειρεί να αποτυπώσει με σεβασμό και ευαισθησία την προσωπικότητα, το έργο και την ανθρώπινη διάσταση των Ελλήνων εφοπλιστών που δεσπόζουν στον τομέα τους.

Η ειδική συνεργάτιδα της «Ν» Γκρέτα Χριστοφιλοπούλου σε συνεργασία με τους πλοιοκτήτες δημιούργησε 50 πορτρέτα που συγκροτούν ένα εμβληματικό λεύκωμα, μοναδικό στην εκδοτική ιστορία.

Η συλλεκτική αγγλόφωνη έκδοση, που αφορά τη ζωή και τις εμπειρίες σπουδαίων Ελλήνων πλοιοκτητών, παρουσιάζεται στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2025, στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν σημαντικοί Έλληνες Πλοιοκτήτες, Εκπρόσωποι της Πολιτείας, Στελέχη της Ναυτιλιακής Αγοράς.