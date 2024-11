2ο Ετήσιο Συνέδριο του Κόμβου: Η Ελλάδα σε Παγκόσμια Προοπτική

Υπηρετώντας την αποστολή του “Think-Act”, ο Κόμβος φιλοξενεί στην Αθήνα, στις 29 Νοεμβρίου, το 2ο Ετήσιο Συνέδριό του, με τη Ναυτιλία σε σχέση με την ESG, τη Βιωσιμότητα στον Τουρισμό και τη Βιομηχανία του Διαστήματος ως κεντρικά θέματα.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, Αιόλου 82-84, Αθήνα, μεταξύ 14:00 και 20:00. Την ευθύνη για την οργάνωσή του έχει ο καθηγητής Μιχάλης Χαλιάσος.

Στόχος του Κόμβου είναι η ανάληψη δράσεων και η ενίσχυση της συζήτησης για τις προοπτικές και πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε τομείς όπως ο Πολιτισμός, η Έρευνα, η Βιοτεχνολογία, η Οικονομία, η αξιοποίηση των Αποδήμων, η Ναυτιλία σε σχέση με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, η Επιστήμη και η βιομηχανία του Διαστήματος, ο Τουρισμός και η Βιώσιμη Ανάπτυξη, θέματα που είναι ψηλά στις προτεραιότητες της χώρας.

Το Συνέδριο θα ανοίξει με ενημέρωση για την πρόοδο των τριών δράσεων που ανακοινώθηκαν στο 1ο Συνέδριο: Η ενημέρωση θα γίνει από τους συντονιστές των δράσεων: Καθ. Κώστας Δροσάτος, ιδρυτικό μέλος του Κόμβου και γ. γραμματέας ΔΣ, – δράση για την Βιοτεχνολογία, καθ. Μιχάλης Χαλιάσος, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος ΔΣ του Κόμβου – δράση ΕΝΝΟΙΑ για την Οικονομία και καθ. Άγγελος Χανιώτης, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος ΔΣ του Κόμβου – δράση για την Αξιοποίηση των Αποδήμων.

Στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι νέες δράσεις του Κόμβου και θα τεθούν οι πρώτες βάσεις για την έναρξη διαλόγου και προσδιορισμό ενεργειών:

Ναυτιλία και ESG: Tο ESG ως μοχλός ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Ναυτιλίας. Τη δράση συντονίζει ο ταμίας ΔΣ του Κόμβου και ιδρυτής της Neptune Maritime Leasing Χάρης Αντωνίου. Στην εναρκτήρια συζήτηση της δράσης συμμετέχουν (αλφαβητικά) ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς και Μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Κόμβου Χρήστος Μεγάλου, η πρόεδρος του HEMEXPO και της ERMA First Group Ελένη Πολυχρονοπούλου, ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ιδρυτής της Dynacom, Sea Traders & Dynagas, ιδιοκτήτης Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Κόμβου, και ο καθηγητής Maritime Economics and Logistics, ιδρυτικό μέλος του Κόμβου Ηρακλής Χαραλαμπίδης.

Επιστήμη και Βιομηχανία Διαστήματος: Στη δράση αυτή, συντονιστές περιεχομένου είναι ο Ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής, ιδρυτικό μέλος του Κόμβου και η Αστροφυσικός Αθηνά Κουστένη, ιδρυτικό μέλος του Κόμβου και μέλος του ΔΣ. Την εναρκτήρια συζήτηση της δράσης συντονίζει η δημοσιογράφος Άννα Γριμάνη, ιδρυτικό μέλος του Κόμβου και μέλος του ΔΣ. Στη συζήτηση παίρνουν μέρος (αλφαβητικά): Ο ιατρός Αδριανός Γολέμης, πρώτος Έλληνας επιλεγμένος αστροναύτης της ESA, ο Ιωάννης Γκέκας, Head of Space and Analytics at Accenture Greece, ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής, επίτιμος επικεφαλής του Τομέα Εξερεύνησης Διαστήματος, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής Johns Hopkins και ομότιμος διευθυντής διαστημικών προγραμμάτων NASΑ, και η πλανητολόγος Ανεζίνα Σολωμονίδου, Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και πρόεδρος τμήματος Πλανητικών Επιστημών για την Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κόμβου.

Τουρισμός και Βιωσιμότητα: Η 6η κατά σειρά δράση του Κόμβου αφορά στην βιώσιμης ανάπτυξης στον Τουρισμό ως άμεσης προτεραιότητας, με τη συμμετοχή ειδικών και επιχειρηματιών του κλάδου. Συντονίστρια της δράσης είναι η δημοσιογράφος/κοινωνική επιχειρηματίας και ιδρυτικό μέλος του Κόμβου, Ελισάβετ Φιλιππούλη. Τη συζήτηση συντονίζει ο πρόεδρος ΔΣ του Κόμβου Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study του Princeton, με ομιλητές τους Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, President of the World Human Forum, Κωσταντίνο Ροκόφυλλο, Founder/CEO Paleros Bay, Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας και Ελισάβετ Φιλιππούλη, Founder/CEO Global Thinkers Forum.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Κόμβου: 2ο Συνέδριο Εργασίας: Ανάληψη δράσεων με σκοπό την Ανάπτυξη – KOMVOS – NODE

Η είσοδος είναι δωρεάν με κράτηση θέσης: 2ο Συνέδριο Εργασίας του Κόμβου: Εγγραφή – KOMVOS – NODE.