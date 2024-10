2ο Southeast Europe Connectivity Forum: Από τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων το 60% της μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ευρώπη

Πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η ναυτιλία μικρών αποστάσεων στη μεταφορά εμπορευμάτων στην Ευρώπη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στο 2ο Southeast Europe Connectivity Forum στη Θεσσαλονίκη, με σχετικό μερίδιο 60%, αποτελώντας παράλληλα μια ασύγκριτα πιο «πράσινη» επιλογή σε σχέση με τις οδικές μεταφορές.

Ο στόλος των εν λόγω πλοίων, ωστόσο, όπως επίσης επισημάνθηκε, είναι γηρασμένος και ο κλάδος χρήζει πλαισίου και χρηματοοικονομικών εργαλείων για να εκσυγχρονιστεί.

Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων, όπως τόνισε ο Δρ. Νικόλαος Λιάπης, Managing Partner ActaNonVerba, Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας) και μέλος του δ.σ. της ΕΕΝΜΑ (Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων), αφορά ένα κομμάτι της συνολικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ήτοι 1.200 ενεργές επίσημες διαδρομές στην Ε.Ε. και 1,8 δισεκ. τόνους ετήσιας διακίνησης εμπορευμάτων, ενεργειακά πολύ πιο αποδοτικής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές, καθώς και οικονομικότερης.

Ο Γιώργος Σουραβλάς, CEO Line Line Marine S.A., Μέλος ΕΕΝΜΑ, από την πλευρά του σημείωσε ότι η ναυτιλία μικρών αποστάσεων στηρίζει την οικονομία των νησιών, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πράσινη προοπτική της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων. Παράλληλα έκανε λόγο για τα νέα πράσινα καύσιμα στη ναυτιλία επισημαίνοντας ότι δεν έχει αποφασιστεί από την Ε.Ε. ποιο θα είναι το εναλλακτικό καύσιμο που θα επιτρέψει στα πλοία να εισέλθουν με αξιώσεις στην εποχή της πράσινης μετάβασης.

Ο Στράτος Τσαλαμανιός, Co-CEO Mylaki Shipping Agency Ltd and Seaven Tanker & Dry Management Inc, Ταμίας ΔΣ ΕΕΝΜΑ, υπογράμμισε ότι ο στόλος της ναυτιλίας μικρών αποστάσεων είναι σχετικά γερασμένος και χρειάζεται ανανέωση. Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι η Ε.Ε. απαιτείται να βοηθήσει τις εταιρίες με κίνητρα, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο στόλος.

Η Αλεξάνδρα Γκανά, Operation Manager, GANMAR Shipping, Μέλος ΔΣ ΕΕΝΜΑ, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία μικρών αποστάσεων είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του 60% των εμπορευμάτων στην Ευρώπη και ειδικά στη νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Η κα. Γκανά στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρξουν χρηματοοικονομικά εργαλεία, τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στον κλάδο να ανανεώσει τον στόλο.

Τις ερωτήσεις στους συμμετέχοντες στο πάνελ έθεσε ο Καθηγητής Άγγελος Παντουβάκης, Κοσμήτορας Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το SECF διοργανώνεται από την Tsomokos Communications με στρατηγικό εταίρο την ΟΛΘ Α.Ε.