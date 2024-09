«Πληγωμένο» τάνκερ με τεράστιο εκρηκτικό φορτίο πλέει νότια της Αγγλίας

Το Ruby, ιδιοκτησιακών συμφερόντων Ντουμπάι, πλησιάζει τη νοτιοανατολική ακτή της Αγγλίας, έχοντας αποπλεύσσει από το λιμάνι Κανταλάσκα της Ρωσίας τον περασμένο μήνα. Ταξιδεύει έχοντας υποστεί ζημιά στο κύτος του, σύμφωα με ναυτιλιακές αρχές.

Αν και δεν υπήρξαν ενδείξεις για επικείμενη έκρηξη, το πλοίο έχει σημάνει συναγερμό όταν λιμάνια της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Λιθουανίας αρνήθηκαν τον ελλιμενισμό του.

Freighter #Ruby has explosive material on board. No port will let it enter. What can it do now? A security expert provides answers. pic.twitter.com/S9KwzUutaG

— vijay banga (@lekh27) September 26, 2024