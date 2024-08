ΑΣΠΙΔΕΣ: Επιστολή του Διοικητή της επιχείρησης καθώς εντείνονται οι φόβοι για διαρροή στο Sounion

Το MV Sounion, το οποίο μεταφέρει 150.000 τόνων αργού πετρελαίου (περίπου 1 εκατ. βαρέλια) φλέγεται για έβδομη συνεχόμενη ημέρα.

Σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το Σάββατο εξέφρασε έντονη ανησυχία για πιθανή διαρροή πετρελαίου.

Ενώ σημειώνεται ότι χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, υποστράτηγος Πάτρικ Ράιντερ, δήλωσε ότι είχαν σταλεί δύο ρυμουλκά για τη διάσωση του πλοίου, δεξαμενόπλοιου αλλά οι Χούθι απείλησαν να επιτεθούν και σε αυτά.

Το Sounion παραμένει στο σημείο όπου αγκυροβόλησε, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της «Ν», τα επιχειρησιακά μέσα της EUNAFOR ASPIDES στην περιοχή ανέφεραν ότι έχουν εντοπιστεί εστίες σε διάφορα σημεία του κύριου καταστρώματος του πλοίου.

Ωστόσο κατά τις ίδιες πηγές δεν υπάρχει υπάρχει διαρροή πετρελαίου, το πλοίο εξακολουθεί να είναι αγκυροβολημένο και να μην παρασύρεται.

Όπως επισημαίνουν από το επιχειρησιακό κέντρο «Όλα τα διερχόμενα σκάφη στην περιοχή πρέπει να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το M/V SOUNION αποτελεί τόσο κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα όσο και σοβαρή και άμεση απειλή περιφερειακής ρύπανσης».

Update on M/V SOUNION:

The MV SOUNION has been on fire since August 23rd.

An EUNAFOR ASPIDES unit transiting the area reported that there are fires on at least 5 locations observed on the main deck of the vessel. It is estimated that these are located around the hatches of… pic.twitter.com/ta0IuLhIoY

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) August 26, 2024